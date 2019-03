The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US06051GHS12 BK AMERICA 19/50 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US459058GQ03 WORLD BK 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US682680AW38 ONEOK INC 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US74949LAC63 RELX CAPITAL 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA USU3144QAJ95 FRONT.COMMU. 19/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU86759AH71 SUNOCO LP/F. 19/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1961852750 SAPPI PAPIER 19/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963744260 MCDONALDS 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963745234 MCDONALDS 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963745580 MCDONALDS 19/34 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1964617879 CEMEX S.A.B. 19/26 REGS BD02 BON EUR N