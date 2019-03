The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A15PW5 ERSTE GP BNK 14-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0219392 FIRST ABU DHABI BK 14/19 BD00 BON AUD N

CA KDBA XFRA BE0002463389 KBC GROEP 14/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LL8 HCOB SOMMER 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB9AC3 LBHT OPF MTN 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU21180AF87 CONTI. RES.(OKLA.) 17/28 BD01 BON USD N

CA HNKE XFRA XS0758419658 HEINEKEN 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0022364 INSUR. AUSTRALIA 2040 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA FR0011991371 CHRISTIAN DIOR 14/19 BD02 BON EUR N

CA NSEC XFRA US65535HAG48 NOMURA HLDGS 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA FVZG XFRA XS1046173958 BK OF IREL.MRTG.BK 14/19 BD02 BON EUR N

CA BN0N XFRA XS1046410830 BNG BK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA QIAB XFRA XS1046477235 QIAGEN 14/19 CV BD02 BON USD N

CA JD0B XFRA XS1046499981 JOHN DEERE BK14/19 MTNFLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1100710786 LLOYDS BANK 14/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1409506885 REXEL 16/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA US21036PBD96 CONST.BRANDS 18/48 BD03 BON USD N