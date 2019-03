The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.03.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQSS1 KRED.F.WIED.19/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSDD4 DT.TELEKOM MTN 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSDE2 DT.TELEKOM MTN 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TST65 HCOB SPF19/22S2700 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MJ2 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MK0 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MP9 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MQ7 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MU9 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MV7 BAY.LDSBK.IS. 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7M22 BAY.LDSBK.IS. 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7M30 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AG91 DZ BANK CLN E.9633 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHA5 DZ BANK CLN E.9634 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHB3 DZ BANK CLN E.9635 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHC1 DZ BANK CLN E.9636 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHD9 DZ BANK CLN E.9637 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RK3 DZ BANK IS.A1114 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZT9 DEKA IHS MTN S 7649 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013409612 SOC.GR.PARIS 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US026874DN40 AM.INT.GROUP 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US05531FBG72 BB+T 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US05531GAB77 BB+T 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GHR39 BK AMERICA 19/25 FLR MTN BD02 BON USD N