FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.118 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.106 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.849 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.243 EUR

3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.060 EUR

CSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.376 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.239 EUR

GL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.145 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.166 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.336 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.133 EUR

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.011 EUR

NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.509 EUR

SQ6B XFRA US8110544025 SCRIPPS CO. A NEW DL-,01 0.044 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR

1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.301 EUR

D500 XFRA DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D 0.121 EUR

SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.053 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.348 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.124 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.177 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.188 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.995 EUR

BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.079 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.442 EUR

2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.016 EUR

36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI DLDIS 0.015 EUR

A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.270 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.442 EUR

XFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.133 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.590 EUR

3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.050 EUR