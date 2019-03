Baierbrunn (ots) - Menschen mit Diabetes können unter bestimmten Bedingungen einen Schwerbehindertenausweis erhalten. Voraussetzung ist eine Insulintherapie mit mindestens vier Injektionen täglich und selbstständiger Anpassung der Dosis an Mahlzeiten, Sport etc. Die Blutzuckermessungen und Insulindosen müssen dokumentiert sein, zum Beispiel in einem Blutzuckertagebuch über die vergangenen drei Monate, wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt. Außerdem muss der Diabetes die Lebensführung durch erhebliche Einschnitte gravierend beeinträchtigen.



Der Antrag wird in der Regel beim örtlichen Versorgungsamt gestellt, mancherorts auch bei einer anderen Behörde. Wer zuständig ist und wo es die Formulare gibt, weiß die jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Im Antrag sollte man die Beeinträchtigungen durch den Diabetes ausführlich schildern - zum Beispiel häufige oder schwere Unterzuckerungen, die Hilfe von anderen erfordern; einen gestörten Schlaf durch nächtliches Messen und Spritzen; etwaige Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung oder Beruf; Folgeerkrankungen oder psychische Probleme.



Im aktuellen "Diabetes Ratgeber" erfahren Leserinnen und Leser, welche Vorteile und mögliche Nachteile ein Schwerbehindertenausweis hat und welche Möglichkeiten man bei einem ablehnenden Bescheid hat.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de