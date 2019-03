Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Autokonzern die wichtigen Themen wie Elektromobilität und Kosteneinsparungen ins Zentrum gestellt und damit seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem lobte er, dass VW eine bereinigte Free-Cashflow-Rendite von mindestens 12 Prozent anstrebt./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-03-14/10:06

ISIN: DE0007664039