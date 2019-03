Wien (www.anleihencheck.de) - Am 6. März begab EuroChem eine 5-Jahres-Euroanleihe in Höhe von USD 700 Mio. bei einer Rendite von 5,5%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Russische Investoren hätten 49% der neuen Emission gekauft, vor denjenigen aus der CIS Region (33%), Kontinentaleuropa (11%) und Großbritannien (etwa 6%). Gleichzeitig habe das Unternehmen ein Tender-Offer für seine beiden ausstehenden Euroanleihen veröffentlicht. Der Emittent habe USD 376 Mio. und USD 372 Mio. seiner 2020er bzw. 2021er Anleihe zurückgekauft. Die Volumina der beiden ausstehenden Emissionen nach dem Rückkauf hätten sich auf USD 124 Mio. bzw. USD 128 Mio. belaufen. (News vom 12.03.2019) (14.03.2019/alc/n/a) ...

