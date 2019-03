Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern gehörte der Markt abermals dem Brexit-Thema und somit gab es wenig Primärmarkttätigkeit im EUR-Bereich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sanofi-Aventis (A1/AA) habe gestern eine Multitranche-Anleihe (A: EUR 850 Mio., 3 Jahre, MS+5BP; B: EUR 650 Mio., 10J, MS +30 BP; C: EUR 500 Mio., 15J; MS+ BP) mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. gepreist. Die Einblicke in das Orderbuch von UniCredit für deren vorgestern platzierte AT1-Anleihe seien interessant. Geografisch seien die mit Abstand meisten Orders aus Großbritannien (65%) gekommen, während italienische Investoren selbst lediglich für 9% des Orderbuches verantwortlich gezeichnet hätten. Auch bei den Investorentypen habe sich ein sehr deutliches Bild ergeben. So seien 90% der Investoren aus dem Funds-Segment gekommen, während die restlichen 10% von Banken und Versicherungen abgebildet worden seien. (14.03.2019/alc/a/a) ...

