Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die heute vorgelegten Konjunkturdaten in der Volksrepublik China verzeichnen in der Periode Januar und Februar eine Belebung der Inlandsnachfrage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die landesweiten Umsätze im Einzelhandel seien in der Jahresrechnung mit einem Wachstum von 8,2% konstant geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...