"GEA hat kein Nachfrage-, sondern ein Ergebnisproblem. Aber das ist lösbar", wird Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender von GEA, in einer aktuellen Pressemeldung zitiert: "Die Nachfrage ist stabil, wir sind grundsätzlich in den richtigen Märkten unterwegs. GEA ist in sehr vielen Bereichen die Nummer Eins oder Zwei. Das ist eine starke Basis. Aber wir müssen unsere Margen wieder verbessern." Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4,8 Mrd. Euro erzielt (+4,9 %). Das Ergebnis (Ebitda) lag mit 518,2 Mio. Euro um 8 % niederiger, als im Vorjahr, die operative Marge lag bei 10,7 %. Insgesamt holte das Unternehmen Aufträge im Wert von 4,9 Mrd. Euro herein - besonders stark ...

