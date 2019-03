Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts012/14.03.2019/10:00) - Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales folgt dem Vorbild weiterer Senatsverwaltungen und entscheidet sich als dritte Berliner Verwaltung für die Low-Code Development Software Intrexx. Damit gewinnt die Digitalisierung der Berliner Senatsverwaltungen entscheidend an Fahrt. Nach der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) entscheidet sich die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS) nun ebenfalls für Intrexx. In den kommenden Monaten wird die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen der SenIAS und der nachgeordneten Behörden umgesetzt. Als Ausgangsbasis kommen bereits in anderen Senatsvewaltungen entwickelte und in der Praxis erprobte Lösungen zum Einsatz. Durch die gemeinsame Entwicklung von behördenübergreifenden und standardisierten Anwendungen sollen zukünftig eine Vielzahl von internen Verwaltungsprozessen digitalisiert und somit optimiert werden. Damit ist die SenIAS nach der SenFin und der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG) die dritte Senatsverwaltung, welche auf die Prozess- und Digitalisierungsplattform Intrexx setzt. Die Einführung von Intrexx betrifft auch die Mitarbeiter/innen der nachgeordneten Landesämter für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) und für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Diese können dann ebenfalls auf die übergreifenden Anwendungen im Portal zugreifen. Insgesamt werden so rund 2000 Beschäftigte der SenIAS und der zugehörigen Landesämter durch Intrexx schnell und einfach miteinander verbunden. Als Ansprechpartner vor Ort steht der Intrexx Gold Partner "Moysies & Partner" mit geprüftem Intrexx-Knowhow zur Verfügung. Intrexx setzt sich gegen Konkurrenz durch Dank der schnellen und einfachen Entwicklungsumgebung kann sich Intrexx bei immer mehr Verwaltungen in Berlin behaupten. Entscheidend hierfür sind das enorme Einsparpotential und die Flexibilität, welche die Low-Code Technologie bietet. Intrexx kann agil an neue Anforderungen und neue Aufgaben angepasst werden. Auch das Einbinden von Fremdsystemen ist mit Intrexx umfangreich möglich. United Planet beweist damit einmal mehr, dass Intrexx die Prozess- und Digitalisierungsplattform für standortunabhängige und zentrale Portale ist. Und sie sich damit bestens für große Portale eignet. Seit Jahren setzen immer mehr Verwaltungen aus dem Bereich der Öffentlichen Verwaltung auf Intrexx - "SOFTWARE MADE IN GERMANY". Intrexx-Hotspot Berlin Zusammen mit dem Intrexx Gold Partner "Moysies & Partner" konnten neben den drei Senatsverwaltungen bereits in einem früheren Schritt die Berliner Kita-Eigenbetriebe Nord-West, Nord-Ost, City, Süd-West und Süd-Ost gewonnen werden. Die Berliner Verwaltungen werden damit immer mehr zum inoffiziellen "Intrexx-Hotspot". Dies beschleunigt die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im Herzen der Bundesrepublik und schafft somit finanzielles und organisatorisches Potential an entscheidenden Stellen. Weitere Informationen zu Intrexx in der öffentlichen Verwaltung: http://www.intrexx.com/pm02_2019/intrexx Bildmaterial unter: http://www.intrexx.com/pm02_2019/Bild01 Low-Code Development; © Rp Mx 2013 , Abdruck honorarfrei Schlagworte: United Planet GmbH, Intrexx, Digital Workplace, Digitalisierung, Social Intranet, Enterprise 2.0, Collaboration Tool, Freiburg, SOFTWARE MADE IN GERMANY, Öffentliche Verwaltung, Berlin, Senatsverwaltung United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem hohen ROI wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: * Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet- / Extranetlösungen Ansprechpartner: United Planet GmbH Ralf Bachmann Public Relations Telefon: +49 (0)761 20703 402 E-Mail: ralf.bachmann@unitedplanet.com Schnewlinstraße 2 D-79098 Freiburg Web: http://www.intrexx.com Weitere Presseinformationen: https://www.intrexx.com/presse (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703 402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190314012

