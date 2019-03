Die Abgeltungsteuer muss für Anleger nicht das letzte Wort sein. Es gibt Chancen, die Steuerlast unter die pauschalen 25 Prozent zu senken - und das Finanzamt an erlittenen Verlusten zu beteiligen.

Die von der großen Koalition angedachte Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge wird bis auf Weiteres nicht kommen. Diese werden, inklusive Soli, also auch mit 26,375 Prozent besteuert - wie Dividenden oder Kursgewinne beim Verkauf - und nicht mit dem, meist höheren, persönlichen Steuersatz.

Nur Erträge bis 801 Euro pro Jahr (bei gemeinsam veranlagten Steuerzahlern 1602 Euro) bleiben steuerfrei - der sogenannte Sparer-Pauschbetrag. Hierfür können Anleger bei ihrer Bank einen Freistellungsauftrag stellen. Dann ist es auch nicht unbedingt nötig, dass sie Kapitalerträge in der Steuererklärung in der Anlage KAP angeben. Denn weitere Kosten der Geldanlage - etwa für den Kauf von Fachliteratur zu Finanzthemen oder den Besuch von Hauptversammlungen - berücksichtigt das Finanzamt nicht. All diese Ausgaben sollen über den steuerfreien Betrag abgedeckt sein.

Es kann allerdings Gründe geben, die Kapitalerträge doch zu melden. Liegt das zu versteuernde Einkommen inklusive Kapitalerträgen unter gut 16.300 Euro (32 600 Euro bei gemeinsamer Steuererklärung), würde jeder zusätzliche Einkommens-Euro mit weniger als 26,375 Prozent belastet. Um davon auch bei den Kapitalerträgen zu profitieren, können Sparer eine "Günstigerprüfung" beantragen. Das Finanzamt rechnet dann nach, ob die normale Besteuerung attraktiver ist und erstattet gegebenenfalls die Differenz. Auch bei höheren Einkünften kann die Prüfung sich lohnen, da dann ein spezieller Steuerfreibetrag berücksichtigt wird, der sonst womöglich nicht komplett ausgeschöpft würde: der sogenannte Altersentlastungsbetrag. Das betrifft allerdings erst Anleger ab 64 Jahren.

Die Abgeltungsteuer drücken

Normalerweise verrechnen Banken oder andere Finanzdienstleister direkt Gewinn und Verlust - und ziehen nur Steuern ab, wenn unter dem Strich ein Gewinn übrig geblieben ist. Dabei gibt es spezielle Regeln: Aktienverluste werden nur mit Gewinnen beim Aktienverkauf verrechnet, nicht mit Dividenden oder anderen Kapitalerträgen wie Zinsen. Kann ein Verlust nicht direkt ausgeglichen werden, wird der verbleibende Saldo ins nächste Jahr übertragen - bis er komplett ausgeglichen ist.

Anleger, die Kunde mehrerer Banken sind, und Gewinn und Verlust bankübergreifend verrechnen wollen, können das nur über die Steuererklärung erreichen. Hierfür brauchen sie zwingend eine Verlustbescheinigung der Bank, bei der Verluste entstanden sind. Diese konnte jedoch nur bis zum 15. Dezember beantragt werden. Liegt eine solche Bescheinigung für 2018 nicht vor, wäre die Verrechnung mit Gewinnen aus dem Jahr 2018 bei anderen Banken also nicht mehr möglich.Hat die Bank fälschlicherweise zu viele Steuer abgezogen, etwa weil sie einen Sachverhalt nicht richtig beurteilt hat oder sich die Rechtsprechung geändert hat, wird sie Fehler in der Regel nicht rückwirkend korrigieren, sondern nur in der Zukunft auf die korrekte Umsetzung achten. Anleger müssten dann ebenfalls über die Steuererklärung die Erstattung zu viel gezahlter Steuer durchsetzen. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...