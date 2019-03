Die Aktie von Wirecard kann am Donnerstagmorgen rund zwei Prozent zulegen, hatte zuvor jedoch erneut heftige Rückschläge einstecken müssen. Nach Wall Street Journal und Financial Times berichtet auch die deutsche Wochenzeitung Die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe kritisch: Versucht der Zahlungsabwickler, die Ermittlungen in Singapur zu behindern?

