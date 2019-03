Zu den Zahlen: Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im vergangenen Jahr ein gutes Geschäft gemacht. Der Umsatz stieg in 2018 um 10,2 Prozent auf 7,2 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um 9,8 Prozent auf knapp 1,02 Mrd. Euro zu, wie Lanxess am Donnerstag in Köln mitteilte. Das Nettoergebnis legte dank Übernahmen von 87 Mio. Euro auf 431 Mio. Euro zu. Erfreulich für Investoren dürfte die Nachricht über eine Erhöhung der Dividende um 10 Cent auf jetzt 0,90 Euro je Anteilsschein sein.

Charttechnisch herrscht bei Lanxess praktisch seit etwa Jahresanfang Stillstand. Trotz mehrerer Anläufe scheitert die Aktie regelmäßig mit einem Ausbruch über das runde Niveau von 50 Euro, der heutige Abschlag nach Vorlage der Zahlen ändert daran auch nichts. Positiv anzumerken bleibt allerdings, dass die Ausschläge in der Lanxess-Aktie auf der Unterseite immer kleiner werden und hierdurch eine bullische Kompression andeuten. Long-Chancen sind aber ...

