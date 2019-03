Paris - Mit einem Jahreshoch hat der EuroStoxx 50 am Donnerstagvormittag die Anleger erfreut. Der Leitindex der Eurozone rückte in der Spitze bis auf 3347,50 Punkte vor. Dies war der höchste Stand seit Anfang Oktober 2018. Zuletzt stand er mit 0,63 Prozent im Plus bei 3344,23 Punkten. Damit sind die seit gut einer Woche angelaufenen Verluste wieder ausgebügelt. Analog zum EuroStoxx ging es am Donnerstag auch für den französischen Cac 40 um 0,72 Prozent auf 5344,38 Zähler hoch.

Auf die Wirren um den Brexit reagieren die Börsen weiter sehr gelassen. Die Abgeordneten in London wollen keinen ungeregelten Brexit ohne Vertrag, wie eine Abstimmung im Parlament am Vorabend ergeben hatte. An diesem Donnerstag folgt nun ...

