Der Bund gibt nach Ansicht des Steuerzahlerbundes Unsummen für Subventionen aus. Demnach gebe es für den Bundeshaushalt für dieses Jahr ein Einsparpotenzial von rund 35 Milliarden Euro, sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, am Donnerstag in Berlin. "Die Überschüsse der vergangenen Jahre haben bei der großen Koalition zu einer falschen Finanzpolitik geführt. In Wahrheit wackelt die schwarze Null im Bundeshaushalt gewaltig", kritisierte Holznagel.

Bei der "Aktion Frühjahrsputz" stellt der Bund der Steuerzahler regelmäßig exemplarisch 30 Beispiele vor, bei denen Steuergelder ihrer Meinung nach gespart werden könnten. Er kritisiert etwa, dass es eine Art Abwrackprämie für alte Wäschetrockner gibt. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert dieses Programm laut Steuerzahlerbund mit 655 000 Euro bis 2021. Um die Attraktivität von deutschen Bahnhöfen zu erhöhen, steuert der Bund 2019 demnach 600 000 Euro Steuergeld für Musik an Bahnhöfen bei. Ebenfalls mit aufgelistet sind Subventionen in Millionenhöhe für Computerspiele, die Filmwirtschaft und Energieberatung in Unternehmen. Die Maßnahmen an sich seien nicht immer zu kritisieren, aber die Finanzierung durch Steuergelder, sagte Holznagel.

Am Donnerstagnachmittag wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition über die Eckpunkte für den Haushaltsentwurf 2020 beraten. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bereits Gespräche mit Ministerkollegen geführt. Streit bahnt sich demnach beim Wehretat an. Demzufolge fordert Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) rund 2,5 Milliarden Euro mehr, als Scholz für das Ressort einplant./mni/DP/zb

