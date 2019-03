Spotify wirft Apple missbräuchliches Verhalten in seinem App-Store vor. EU-Kommissarin Margrethe Vestager verspricht, die Beschwerde sehr ernst zu nehmen.

Die EU-Wettbewerbsbehörde will die Beschwerde des weltgrößten Musikstreamingdienstes Spotify gegen Apple genau prüfen. "Wir nehmen das sehr ernst", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag auf einer Kartellkonferenz in Berlin. Man werde sich das genau anschauen. "Aber offensichtlich ist es noch viel, viel zu früh zu sagen, was daraus wird."

Das schwedische Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...