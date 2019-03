Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts018/14.03.2019/11:30) - Ob mobile Security-App, Business-Lösung oder AV-Software für Windows-PCs, Anwender und Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen ESET. Das ergab eine aktuelle Umfrage durch AV-Comparatives. Der europäische IT-Sicherheits-Hersteller erzielte beim "IT Security Survey 2019" einen Spitzenplatz und war einer von nur zwei Anbietern, die auf jedem Kontinent in die Top 3 gewählt wurde. "Wir sind hocherfreut, dass die Umfrageteilnehmer, egal ob Privatanwender oder Unternehmen, ESET zu den beliebtesten Sicherheitslösungen gewählt haben", sagt Christoph Thurm, ESET Product Manager DACH. "Bei der Entwicklung neuer Technologien hören wir auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden. Dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, unterstreicht die veröffentlichte AV-Comparatives Studie." Über die Umfrage Das unabhängige Test-Institut AV-Comparatives befragt jedes Jahr Nutzer von Sicherheitslösungen. In diesem Jahr nahmen beim "IT Security Surves 2019" über 3.300 Anwender aus aller Welt teil. Neben dem bevorzugten IT-Sicherheitshersteller sollten die Anwender auch Auskunft über ihr Nutzungsverhalten, ihre persönlichen Erfahrungen und die Auswahlkriterien für AV-Software geben. Weitere Informationen zum AV-Comparatives "IT Security Surves 2019" stehen auf der Webseite des unabhängigen Institutes zur Verfügung: https://www.av-comparatives.org/surveys/it-security-survey-2019 (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190314018

