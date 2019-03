Zürich - Die Schweizer Aktien legen am Donnerstag mehrheitlich zu. Getragen wird der Anstieg von den Gewinnen der Marktschwergewichte Novartis und Nestlé. Zudem sorgen verfallsbedingte Transaktionen für Unterstützung. Händler warnen vor zu grossem Optimismus. Nach wie vor veranlasse die Brexit-Thematik die Marktteilnehmer zu vorsichtigem Verhalten. Nachdem sich das britische Parlament am Mittwochabend grundsätzlich gegen einen EU-Ausstieg ohne Austrittsabkommen ausgesprochen hat, folgt am Donnerstag die nächste Abstimmung. Diesmal geht es um die Frage, ob der für Ende März geplante Brexit verschoben werden soll.

"Noch stützt uns der grosse Eurex-Verfall vom morgigen Freitag", sagt ein Händler. Es sei aber in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, dass sich der Markt nach dem März-Verfall abgeschwächt habe. Am Freitag findet der von Händlern als Hexensabbat bezeichnete dreifache Options- und Futures-Verfall statt, bei es gerne zu heftigen Kursausschlägen kommt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr mit 9'446,08 Punkten um 0,62 Prozent höher. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,80 Prozent auf 1'458,06 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) rückt um 0,63 Prozent auf 11'185,36 Punkte vor. 27 der 30 SLI-Titel notieren höher. Schindler und Temenos sind schwächer und Roche stabil.

Bei den Bluechips sind die Aktien ...

