Luxemburg (ots/PRNewswire) - OnMiners S.A. (http://www.onminers.com) gewinnt durch sein Angebot mit der marktschnellsten Kapitalrendite (ROI) schnell großen Einfluss in der Krypto-Miningbranche. Das Unternehmen machte kürzlich Schlagzeilen, als es drei Multi-Algorithmus-Mining-Rigs einführte, die in nur einem Monat 100 % Kapitalrendite bieten. Alle drei Produkte wurden sowohl für Anfänger als auch erfahrene Krypto-Miner entwickelt und sind leicht anzuwenden, da sie bereits vorkonfiguriert sind und die Anwender nach dem Einstecken sofort mit dem Mining loslegen können.



Obwohl die Beliebtheit von Krypto-Mining in den letzen Jahren stark gestiegen ist, haben viele Mining-Fans noch Bedenken, da sie nicht dauerhaft Gewinne machen. OnMiners S.A. ist die Idee eines Teams von Investoren, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Kryptowährungs-Mining einfacher und profitabler für alle zu machen. Kürzlich hat das Team sein Ziel erreicht und drei moderne Hardwareprodukte namens On2U, On4U und OnTower eingeführt, die alle mit bislang unerreichter Hash-Leistung ausgestattet sind.



Die Mining-Rigs von OnMiners sind mit Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash und Zcash Mining-fähig. Im Folgenden sind die Hash-Raten aufgeführt, die von den Produkten für das Minen verschiedener Coins geboten werden.



- Bitcoin: 140 TH/s für On2U, 270 TH/s für On4U und 1620 TH/s für OnTower - Litecoin: 38 GH/s für On2U, 75 GH/s für On4U und 450 GH/s für OnTower - Ethereum: 5 GH/s für On2U, 9 GH/s für On4U und 54 GH/s für OnTower - Monero: 230 KH/s für On2U, 450 KH/s für On4U und 2700 KH/s für OnTower - Dash: 1,3 TH/s für On2U, 2,5 TH/s für On4U und 15 TH/s für OnTower - Zcash: 1,1 MH/s für On2U, 2,1 MH/s für On4U und 12,6 MH/s for OnTower



Die Miner von OnMiners bieten im Vergleich zu allen anderen Mining-Geräten auf dem Markt nicht nur höhere Hash-Raten, sondern sind auch die ersten endothermen Mining-Geräte auf dem Markt. Die Miner sind mit der firmeneigenen endothermen Chip-Technologie ausgestattet und absorbieren Wärmeenergie, anstatt sie in die Umgebung abzugeben. Daher sind die Stromrechnungen von OnMiners-Anwendern im Vergleich signifikant geringer. Der Energieverbrauch von On2U und On4U beträgt 600 W ± 7 % bzw. 1200 W ± 7 %.



Um den Kunden eine angenehme Mining-Erfahrung zu bieten, berücksichtigte OnMiners noch weitere Parameter: Aufgrund der häufig geäußerten Bedenken aufgrund einer zu hohen Wärmebildung ist jedes Produkt mit einem geräuschlosen Kühlsystem ausgestattet. Außerdem sind alle Produkte mit handelsüblichen Steckdosen mit 110-240 V kompatibel. Alle Mining-Rigs von OnMiners können überall auf der Welt zugestellt werden, mit Ausnahme von Kriegsgebieten, und haben eine Lieferzeit von vier bis sechs Tagen ab Bestelleingang.



Informationen zu OnMiners: OnMiners ist ein Unternehmen, das von einer Gruppe von Investoren gegründet wurde, die in die neue Generation des Endothermic Multi Algorithm Chip investiert haben. Ihr Ziel besteht darin, Miner zu liefern, die leistungsstark sind, jedoch wenig Energie verbrauchen. Mit der endothermischen Chip-Technologie bietet OnMiners ein umfangreiches Sortiment an Mining-Rigs an, die einfacher einzurichten sind, weniger Wärme im Vergleich zu anderen Rigs abgeben und dem Anwender Geld bei den Stromkosten einsparen.



