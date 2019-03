Nach dem Dieselskandal will Schot die Produktpalette neu strukturieren und die Marke produktiver machen. Ein Plan soll im Mai vorgestellt werden.

Der neue Audi-Vorstandschef Bram Schot will die Volkswagen-Tochter nach dem Skandal um manipulierte Dieselmotoren und die holprige Umstellung auf den neuen Abgas-Standard WLTP umkrempeln. "Wir erhöhen das Veränderungstempo, denn wir haben eine doppelte Transformation zu meistern", sagte der Niederländer am Donnerstag in Ingolstadt.

Die Produktpalette soll "neu strukturiert" werden. "Es wird Dinge geben, die wir in Zukunft nicht mehr machen." Audi müsse die Produktivität deutlich erhöhen und sich stärker auf seine "unternehmerische Kerneigenleistung konzentrieren".

Schot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...