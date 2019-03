Nun sieht es also so aus, als ob die EON-Aktie die Marke von 10 Euro "glatt" ins Visier nehmen wird. Das ist gar nicht so übel, wenn man bedenkt, dass die Notierung vorigen Oktober noch bei zwischenzeitlich ca. 8,30 Euro stand. Und wer gar Ende 2016 zu Kursen um 6 Euro einstieg, kann sich besonders freuen. Ganz anders sieht das natürlich für diejenigen aus, die vor 10 Jahren eingestiegen sind, denn die Performance für diesen Zeitraum liegt im Bereich von -47%. Doch in die Gegenwart - die ist ... (Peter Niedermeyer)

