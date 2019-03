Augenscheinlich völlig intakte elektronische Baugruppen, die auf einmal nicht mehr funktionieren? In vielen Fällen ist die Ursache ein ESD-Schaden. Das bestätigen auch Forschungsergebnisse der ESD-Akademie in Großmaischeid/Westerwald: Bei 1,2 Mio. neu produzierten Elektronikbaugruppen ließen sich 42% aller Ausfälle auf Beschädigungen durch ESD zurückführen. Doch was genau ist ESD eigentlich?

ESD: Die Grundlagen

Das Kürzel »ESD« steht für »Electro-Static-Discharge« und bezeichnet das physikalische Phänomen der elektrostatischen Entladung. Dieses Phänomen wird durch Objekte mit unterschiedlichen elektrischen Potentialen - d.h. positiver bzw. negativer Aufladung - verursacht. Berühren sich diese Objekte, kommt es durch den Ladungsunterschied (die sogenannte Potentialdifferenz) zu einem spontanen Elektronenfluss. Diesen Elektronenfluss nennt man ESD.

Nun setzen Ladungsunterschiede bzw. Potentialdifferenzen natürlich eine vorangegangene Aufladung der Objekte voraus. Diese kann beispielsweise durch elektrische Felder induziert werden oder durch Reibung oder Trennung von Objekten entstehen. Häufigster ESD-Verursacher ist allerdings der Mensch: Sowohl Haut und Haare als auch die Kleidung können hohe elektrische Ladungen aufnehmen und speichern. Zudem lädt sich der menschliche Körper generell schnell auf: Nicht selten reicht schon normales Laufen aus; man spricht dann von der sogenannten Schrittspannung. Bemerkt wird diese Aufladung oft erst, wenn es zum Beispiel beim Berühren einer Türklinke zu einer schlagartigen Entladung kommt und man umgangssprachlich »eine gewischt bekommt«.

Schäden bleiben oft unbemerkt

Im Alltag sind solche Entladungen für gewöhnlich harmlos. Berührt eine elektrostatisch aufgeladene Person jedoch eine elektrische Baugruppe, ...

