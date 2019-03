Angeschlossen wird der LCN-GT2T an jedes LCN-Busmodul über den I-Anschluss. Der Leser unterstützt NFC-Transponder vom Typ Mifare/Legic und ISO 15693 als Karten oder Schlüsselanhänger. Zusätzlich melden zwei Tasten hinter einer stabilen Glasplatte je nach Betätigungsart die Kommandos Kurz, Lang und Los und erlauben so mehrere Bedienfunktionen pro Taste. Die individuelle Beschriftung erfolgt per Folie, ...

