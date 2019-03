Stimmenrekorder und Flugschreiber der Boeing 737 Max werden in Paris ausgewertet. Neue Hinweise deuten auf Parallelen zum Absturz in Indonesien.

Französische Experten sollen die Ursache des Absturzes einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien herausfinden. Der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber seien nach Paris gebracht worden, teilte die betroffene Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Donnerstag mit. Sie würden im Laufe des Tages der französischen Behörde zur Aufklärung von Flugunfällen BEA ausgehändigt.

Mittlerweile sind den Daten der Internetseite FlightRadar24 zufolge weltweit alle Maschinen des Unglücksmodells am Boden. Zuletzt hatte auch die US-Flugaufsicht FAA ein Flugverbot für 737 Max-8-Maschinen erlassen, nachdem Europa und viele Länder rund um den Globus diesen Schritt gegangen waren. Das letzte Flugzeug dieses Typs landete am Mittwochabend sicher im kanadischen Halifax.

Am Sonntag war eine Maschine in Äthiopien aus bislang ungeklärten Gründen abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Es war bereits das zweite Unglück mit einer relativ neuen 737 Max 8; im November war ein Flugzeug in Indonesien ebenfalls kurz nach dem Start abgestürzt, dabei starben 189 Menschen. Danach war der Verdacht aufgekommen, eine fehlerhafte Kontrollsoftware könnte der Grund gewesen sein.

Neue Hinweise beim Absturz in Äthiopien deuteten auf Ähnlichkeiten hin, "die genauere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...