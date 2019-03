Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der angeschlagene Industriekonzern General Electric (GE) enttäuscht mit seinem Ausblick. Das US-Unternehmen stellte für dieses Jahr ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 50 bis 60 Cent in Aussicht. Von Factset befragte Analysten hatten auf 70 Cent gehofft. Die Aktie fällt vorbörslich um 2,9 Prozent.

GE-Chef Larry Culp hatte vergangene Woche gewarnt, dass der Konzern dieses Jahr keine Barmittel mit seinen Aktivitäten erwirtschaften wird. Das Kraftwerksgeschäft verliert weiter Geld.

Für 2018 hatte GE einen bereinigten Cashflow von 4,5 Milliarden US-Dollar aus seinen Industriesparten gemeldet. Im Februar hatte der Konzern den Verkauf des Biotech-Geschäfts für 21 Milliarden Dollar in bar an die Danaher Corp angekündigt. Damit stößt GE einen der am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche ab. Der Erlös soll in den Schuldenabbau fließen.

