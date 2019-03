München (ots) -



Die ADAC Campcard 2019 bietet Campingurlaubern exklusive Vorteile und Rabatte auf vielen Camping- und Stellplätzen in ganz Europa. Inhaber der ADAC Campcard können aus über 3500 Rabattangeboten auswählen.



Zu den Vorteilen der ADAC Campcard gehört der vergünstigte ADAC Campcard-Preis, der bereits ab der 1. Übernachtung gilt und die Standplatzgebühr, den Übernachtungspreis für zwei Personen mit Hund sowie Strom (5 kWh) und Duschen beinhaltet.



Länger bleiben, weniger zahlen: Auf vielen Campingplätzen und Stellplätzen sowie in Mietunterkünften sparen Camper bei längeren Aufenthalten zusätzlich. So gibt es beispielsweise 7 Übernachtungen zum Preis von 6. Auch andere Kombinationen sind möglich.



Auf vielen Stellplätzen gibt es für Gäste mit der ADAC Campcard zusätzliche Angebote: Kostenloser Brötchenservice oder Fahrradverleih, Ermäßigung auf Wellness-Anwendungen, preisreduzierte Surfkurse oder Rabatte beim Weinkauf sind nur einige wenige Beispiele.



Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:



Wo gibt es die ADAC Campcard?



Die ADAC Campcard gibt es kostenlos zu beiden Bänden des ADAC Campingführers, zum ADAC Stellplatzführer sowie allen vier regionalen ADAC Camping- und Stellplatzführern dazu.



Gibt es die ADAC Campcard auch digital?



Die ADAC Campcard gibt es auch in digitaler Form für die Nutzer der ADAC Camping- und Stellplatzführer App. Diese App wird für iPhone, iPad sowie für Smartphones und Tablets mit Android angeboten. Die digitale Campcard wird beim ersten Starten der App personalisiert. Sie ist gleichwertig mit der Papierkarte und berechtigt deren Inhaber zur Inanspruchnahme aller ADAC Campcard-Ermäßigungen aus allen gedruckten ADAC Camping- und Stellplatzführern und der ADAC Camping- und Stellplatzführer App. Die digitale ADAC Campcard 2019 ist bis Ende März 2020 gültig.



Wo bekommt man die Rabatte?



Auf PiNCAMP (https://www.pincamp.de), dem Campingportal des ADAC, können Urlauber online nach Campingplätzen filtern, auf denen die ADAC Campcard-Angebote gelten. In den Camping- und Stellplatzführern sind teilnehmende Plätze entsprechend gekennzeichnet.



Was müssen Camper beachten?



Die ADAC Campcard muss bei der Reservierung oder Anmeldung vorgezeigt werden. Rabatte können auf eine bestimmte Standplatzkategorie und auf bestimmte Zeiträume begrenzt sein.



Produktangebot



Die ADAC Campingführer 2019 (Deutschland/Nordeuropa und Südeuropa) sowie der ADAC Stellplatzführer 2019 sind für je 22,80 Euro erhältlich. Es gibt sie im Buchhandel, in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop



