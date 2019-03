Mainz (ots) -



Samstag, 16. März 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast: Felix Magath, Fußballtrainer



Fußball-Bundesliga, 26. Spieltag Topspiel: Hertha BSC - Borussia Dortmund



FC Augsburg - Hannover 96 VfL Wolfsburg - Düsseldorf VfB Stuttgart - Hoffenheim FC Schalke 04 - RB Leipzig Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 26. Spieltag Hamburger SV - Darmstadt 98 SV Sandhausen - FC St. Pauli Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg



Biathlon: WM in Östersund Staffel Damen / Staffel Herren







Sonntag, 17. März 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Das Geheimnis der Freundschaft Von Kindesbeinen an suchen wir Freunde. Sie zählen zu den wichtigsten Menschen in unserem Leben. "sonntags" zeigt, warum vertraute Beziehungen sogar für unser Überleben wichtig sein können. Denn Einsamkeit kann krank machen. Wer Freunde besitzt, löst Probleme besser und schneller. Freunde geben oft in jeder Lebenssituation den sozialen Rückhalt. Sie wirken sich positiv auf unsere seelische und körperliche Gesundheit aus. "sonntags" beleuchtet, warum.







