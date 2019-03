Jede Frau ist einzigartig, genauso wie ihr Leben, ihr Alltag und auch ihre Beauty-Routine. Die tägliche Körperpflege sollte daher auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sein, ohne dabei zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. In einer Zeit, in der wir ständig erreichbar sind, kommen kleine Auszeiten oft zu kurz. Deshalb sind Frauen mehr denn je auf der Suche nach einem Tool, das möglichst vielen Pflege-Bedürfnissen gerecht wird. Mit dem Beauty Set 9 bringt Braun die perfekte Kombination auf den Markt. Das Set, bestehend aus dem beliebten Silk-épil 9 SkinSpa und dem FaceSpa, ist das ideale All-in-One-Paket speziell zur Pflege sensibler Haut von Kopf bis Fuß.

Full-Body-Treatments in nur einem Set

Das Braun Beauty Set 9 ist für individuelle Pflege-Treatments ideal geeignet sanft, effektiv, schnell und ganz einfach zu Hause anwendbar. Der Silk-épil 9 SkinSpa verwöhnt die Haut mit Massagen sowie Peelings und ermöglicht eine schonende Haarentfernung für eine seidig glatte Haut bis zu vier Wochen. Ein abnehmbarer Rasierkopf bietet zusätzlich die Möglichkeit zur sanften Rasur. Der Braun Silk-épil 9 SkinSpa kann problemlos im trockenen als auch im nassen Zustand verwendet werden für eine individuelle Beauty-Routine mit überzeugenden Ergebnissen.

Für die Pflege empfindlicher Gesichtshaut rundet der FaceSpa das Beauty Set perfekt ab: Mit seinem Epilierkopf entfernt er selbst kleinste Gesichtshärchen von 0,5 mm präzise. Die rosafarbene Bürste ist dank abgerundeter Borsten ideal zur Reinigung sensibler Haut geeignet. Dieses Duo ermöglicht eine gründliche und dabei sanfte Haarentfernung und Reinigung sensibler Haut.

Mit dem Beauty Set 9 lässt sich ein Beauty-Treatment von Kopf bis Fuß ganz einfach in den Alltag integrieren.

Spa-Moment am Morgen

Für einen perfekten Start in den Tag sorgt ein schnelles Wellness-Programm unter der Dusche: Die sanfte Peeling-Bürste des Braun Silk-épil 9 SkinSpa entfernt dank 10.000 feiner Borsten schonend abgestorbene Hautschüppchen, regt die Durchblutung an und verleiht ein unwiderstehlich weiches Hautgefühl. Außerdem mindert sie das Risiko für eingewachsene Haare.

Schnelle Haarentfernung zwischendurch

Es ist Vormittag, eine Verabredung zum Lunch steht an und die Zeit ist knapp. Kein Problem mit dem Braun Beauty Set 9. Dank seines Rasieraufsatzes bietet der Braun Silk-épil 9 SkinSpa neben der Epilation zusätzlich die Möglichkeit für eine schnelle und sichere Rasur. Mit dem im Set enthaltenen FaceSpa gelingt ein individuelles Fresh-Up auch in der letzten Minute: Der rosa Bürstenaufsatz reinigt das Gesicht sanft und sorgt für einen strahlenden Teint.

Entspannung am Abend

Ein stressiger Tag neigt sich dem Ende zu und nichts wäre jetzt schöner als ein wenig Zeit für sich selbst in einem entspannenden Schaumbad. Denn im warmen Wasser ist die Epilation noch angenehmer und sanfter. Zusätzlich stimuliert das Massagepad des Braun Silk-épil 9 SkinSpa die Blutzirkulation und sorgt für einen Moment voller Entspannung, besonders in Kombination mit einem pflegenden Körperöl.

Pflegevorbereitung für die Nacht

Ein wohltuendes Gesichts-Treatment mit dem Braun FaceSpa vor dem Zubettgehen rundet die Pflegeroutine von Kopf bis Fuß ab. Die sanfte Gesichtsbürste entfernt Make-up-Reste, reinigt die Haut porentief, befreit sie von Unreinheiten und bereitet sie damit ideal auf die Nacht vor. Cremes und Seren können so besser von der Haut aufgenommen werden und über Nacht arbeiten.

Mit dem Braun Beauty Set 9 lässt sich ein sanftes und individuelles Beauty-Treatment von Kopf bis Fuß perfekt in den Alltag integrieren dank schneller, effektiver und dabei schonender Treatments ganz einfach in den eigenen vier Wänden anwendbar.

