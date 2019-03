Der Chat-Dienst Telegram hat nach eigenen Angaben Millionen neue Nutzer gewonnen, während der Konkurrent Facebook stundenlang mit einem großflächigen Ausfall kämpfte. Gründer und Chef Pavel Durov berichtete am Donnerstagmorgen von drei Millionen Neuzugängen in den vergangenen 24 Stunden. Er machte keine Angaben dazu, wie viele Nutzer Telegram nun insgesamt hat. Zuletzt hatte der Chatdienst vor rund einem Jahr die Marke von 200 Millionen aktiven Nutzern überschritten.

Facebook war am Mittwoch für viele Nutzer nicht erreichbar und bekam die Probleme stundenlang nicht in Griff. Auch Facebook-Mitglieder in Deutschland meldeten seit dem späten Nachmittag Probleme. Facebooks Fotoplattform Instagram und der Chatdienst Messenger waren ebenfalls teilweise betroffen. Die Gründe und das Ausmaß des Ausfalls blieben unklar, Facebook selbst sprach von "einigen Leuten", die Probleme hätten./so/DP/zb

ISIN US30303M1027

AXC0187 2019-03-14/13:01