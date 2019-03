München (ots) -



Vielerorts wird diskutiert, wie man Bienen und anderen Insekten sinnvoll helfen kann. Studio 100 Media | m4e ist schon seit einem Jahr im Namen der beliebten Biene aktiv: Im Rahmen der Bienenschutz-Initiative "Die Biene Maja - Projekt Klatschmohnwiese" sind nun gemeinsam mit Partnern wie die Sonnentracht, Wepa Apothekenpromotion und privaten Spendern circa 12 ha Blühflächen deutschlandweit durch das Projekt insektenfreundlich bepflanzt.



Ein Jahr nach dem Start des Projekts Klatschmohnwiese verzeichnet Studio 100 Media | m4e erste Erfolge bei Majas Einsatz für den Schutz der Artenvielfalt: Insgesamt sind inzwischen circa 120.000 Quadratmeter insektenfreundliche Blühflächen innerhalb des Projekts zu verzeichnen. Allein die Sonnentracht, die Imkerei des Biene Maja Biohonigs (Bioland-Honig), spendete vergangenes Jahr für 6 ha blütenbunte Flächen. Ein weiteres Highlight in diesem Frühjahr ist die Apotheken Promotion zu Majas Bienenschutz-Initiative. Gemeinsam mit dem Projektpartner WEPA werben Apotheken bundesweit mit bisher knapp 60.000 bestellten, speziell designten "Die Biene Maja - Geschenkprodukten" um Unterstützung für den Insektenschutz unter dem Motto "Gemeinsam lassen wir es blühen". Jedes dieser Give-aways, das die Apotheken eigens zu diesem Zweck erwerben, unterstützt das Projekt Klatschmohnwiese finanziell und macht den Konsumenten auf den Bienenschutz aufmerksam. Unternehmensspenden z.B. seitens des Trötsch Verlags und private Unterstützer leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag, denn jede Blüte zählt.



Auch 2019 wird sich Maja gemeinsam mit ihren Freunden als starke Botschafterin für Insekten, den Erhalt der Artenvielfalt und nachhaltigen Umgang mit der Natur einsetzen. Zunächst ist eine Kommunikationskampagne auflaufend zum Weltbienentag am 20. Mai geplant. Dabei informiert Maja, zeigt und erklärt die oft so einfachen Möglichkeiten des Bienen- und Insektenschutzes und macht sich gezielt für die Anpflanzung von bienen- und insektenfreundlichen Blühflächen stark.



Die Biene Maja möchte als Markenbotschafterin für den Bienenschutz möglichst viele Menschen aktivieren, ihren Garten oder Balkon insektenfreundlich zu bepflanzen, Blühpatenschaften abzuschließen oder Nisthilfen aufzustellen. Als Herzstück des Projekts Klatschmohnwiese fungiert die Webseite zur Biene Maja: Hier finden Eltern und Kinder Tipps und Wissenswertes, können Bau- und Bastelanleitungen herunterladen, bienenfreundliche Pflanzen für Balkon und Garten kennenlernen, direkt "Die Biene Maja Blühpate" werden oder auch eine Patenschaft verschenken. Die Bienen- und Insektenweiden entstehen innerhalb des Netzwerk Blühende Landschaft, einer Initiative des gemeinnützigen Vereins Mellifera e. V.



Das Netzwerk Blühende Landschaft baut bereits seit 2003 eine Brücke zwischen Bürgern und Bauern. Bei dem Projekt "BienenBlütenReich" kann jeder eine Blühpatenschaft abschließen und damit die Schaffung wertvoller Blühflächen unterstützen. Im Jahr 2019 werden bundesweit mehr als zwei Millionen Quadratmeter insektenfreundlicher Blühflächen angelegt. Das Netzwerk berät die Landwirte bei Standortwahl, Aussaat und Flächenpflege, stellt das passende Saatgut zur Verfügung und unterstützt sie bei der Durchführung einer öffentlichen Führung. Mit einer Blühpatenschaft kann jeder den Landwirten helfen, die finanzielle Lücke für solche Maßnahmen zu schließen. Die Blühpatenschaften des Netzwerks blühende Landschaft wurde von der UN-Dekade Biologische Vielfalt als vorbildliches Projekt ausgezeichnet. Weitere Informationen zu "Die Biene Maja - Projekt Klatschmohnwiese" finden Sie unter: www.DieBieneMaja.de



Pressekontakt: Carla Herzog Studio 100 Media AG Tel.: + 49 (0) 89 960 855 156 E-Mail: carla.herzog@studio100media.com