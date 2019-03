Hannover (www.anleihencheck.de) - Die International Investment Bank (IIB, Bloombergticker: IINVBK) wurde durch die Ratingagentur S&P um einen Notch hochgestuft, so Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Das Rating der drei großen Agenturen liege nun bei (BBB+/A3/A-). Der Ausblick bei S&P sei stabil. Die Ratingagentur stütze das Rating der IIB auf das moderate Unternehmensrisikoprofil und das sehr starke finanziellen Risikoprofil. Das Upgrade sei nach der Überarbeitetung der Kriterien "Multilateral Lending Institutions And Other Supranational Institutions Ratings Methodology" gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...