++ Einmalige Ereignisse erwiesen sich in zweiter Jahreshälfte 2018 als wesentliche Belastung für deutsches Wachstum ++ DE30 bricht in Richtung Wochenhochs auf ++ Lufthansa prognostiziert schwaches Ergebniswachstum nach EBITDA-Einbruch 2018 ++ Trotz des gemischten Handels während der Asien-Sitzung eröffneten die europäischen Aktien am Donnerstag höher. In den ersten Handelsminuten gehörten die schweizer Aktien zu den führenden Werten, während die polnischen, deutschen und britischen Aktien am meisten zurückblieben. Raffinerien und Telekommunikationsunternehmen legten zu Beginn der Sitzung zu, während Bergbauunternehmen underperformen. Trotz eines kurzen Rückzugs am gestrigen Nachmittag startete der DE30 am Donnerstag mit einem starken Anstieg. Der deutsche Leitindex brach über die 11.600-Punkte-Marke und steigt sogar bis auf ein neues Wochenhoch. Die Käufer könnten am heutigen Tag versuchen die Widerstandszone bei 11.680 Punkten zurückzugewinnen. Eine Überschreitung dieses Niveaus würde den Weg in Richtung 11.850 Punkte ebnen. Quelle: xStation 5 Das Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlichte eine interessante Studie über den Zustand der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...