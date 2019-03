Bei der Kontrolle von Lebensmitteln mit dem EU-Bio-Siegel gibt es aus Sicht des Europäischen Rechnungshofs nach wie vor Schwächen. In einem Bericht vom Donnerstag fordern die obersten EU-Prüfer Verbesserungen. "Dies ist von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Verbraucher in das EU-Bio-Siegel zu wahren", erklärte das zuständige Mitglied Nikolaos Milionis in Brüssel.

Das Label mit Blatt aus weißen EU-Sternen auf grünen Grund soll bestätigen, dass mindestens 95 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten wie etwa Saatgut aus ökologischer Produktion stammen.

Der Rechnungshof sprach zwar von einigen Verbesserungen - unter anderem in Deutschland - bei Kontrollen seit seinem letzten Bericht 2012. Doch gaben die obersten EU-Prüfer auch etliche Beispiele für Schwachstellen. So hätten zwei italienische Kontrollstellen viele Betriebe gegen Jahresende besucht, was bei Pflanzenerzeugern wenig Sinn habe. In Tschechien gab es auf Kontrollbescheinigungen falsche Angaben zu Labortests von Produkten aus Nicht-EU-Ländern. Und bei einigen Produkten war der Herkunftsort falsch angegeben.

EU-Bürger kaufen immer mehr Bioprodukte. 30,7 Milliarden Euro Umsatz machte der Einzelhandel laut Rechnungshof damit im Jahr 2016. Noch 2010 seien es erst 18,1 Milliarden Umsatz gewesen./asg/DP/jha

