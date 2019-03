Die Öl- und Heizölpreise verbleiben im Seitwärtstrend. Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostet am Donnerstag genauso viel wie am Vortag. Die Nachfrage bleibt robust. Die wöchentlichen Öllagerbestandsdaten aus den USA offenbarten am Mittwochnachmittag einen deutlichen Rückgang bei Rohöl und Benzin. Mitteldestillate (Heizöl/Diesel) waren geringfügig mehr eingelagert als in der Vorwoche. ...

