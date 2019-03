Berlin (ots) -



- Berliner Kaffeerösterei wird Kaffeelieferant der Messe Berlin



Die Messe Berlin bezieht ihren Kaffee künftig von der Berliner Kaffeerösterei und damit aus dem direkten Handel. Seit Anfang März ist die Berliner Kaffeerösterei Lieferant für die Messe und wird somit jedes Jahr rund fünf Tonnen Kaffeebohnen zum Messegelände unter dem Funkturm liefern. Neben der hohen Qualität konnte das Unternehmen mit Sitz in der Berliner Uhlandstraße auch durch den direkten Bezug des Kaffees von Kaffeebauern überzeugen.



"Jährlich werden rund 700.000 Tassen Kaffee auf dem Messegelände konsumiert", erläutert Jens H. Kreutzer, Geschäftsführer der Capital Catering GmbH, einem Tochterunternehmen der Messe Berlin. "Unser Anspruch als Gastgeber ist es, unseren Gästen ein hochwertiges Produkt anzubieten. Mit der Berliner Kaffeerösterei haben wir einen Partner gefunden, der unseren Qualitätsanforderungen entspricht und besten Kaffee nachhaltig liefert."



Im Direkthandel wird sichergestellt, dass die Erzeuger für ihr Produkt einen Preis erhalten, der weit über üblichen Marktpreisen und auch über den Preisgarantien der Fair Trade-Zertifizierung liegt. Erst im vergangenen Jahr ist Berlin als 'Fair Trade Town' ausgezeichnet worden. "Als landeseigenes Unternehmen kommen wir hier gerne unserer Verantwortung nach, den fairen Handel in der Hauptstadt voranzubringen", erläutert Kreutzer.



