FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess will der anhaltend schwachen Nachfrage aus China trotzen und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im ersten Quartal auf dem Vorjahresniveau halten. Vorstandschef Matthias Zachert gab sich auf der Bilanzpressekonferenz zuversichtlich, dass die absehbaren Einbußen in China kompensiert werden könnten. In den ersten beiden Monaten des neuen Jahres sei die Nachfrage ebenfalls schwächer gewesen, im März zeige sich eine leichte Belebung.

Lanxess hatte am Morgen angekündigt, das bereinigte EBITDA 2019 in etwa auf dem Vorjahresniveau etwas über einer 1 Milliarde Euro halten zu wollen. Eine detaillierte Prognose soll wie bei Lanxess üblich nach dem nächsten Quartal folgen. Das bisherige Ziel bezeichnete Zachert angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten als "ambitioniert". Wegen der Schwäche in der Autobranche dürfte das Polymergeschäft rückläufig ausfallen.

Zachert verwies allerdings darauf, dass der Konzern nach dem Ausstieg aus dem Kautschuk-Joint-Venture seine Abhängigkeit vom Automobilgeschäft auf 20 Prozent verringert habe. Vor fünf Jahren habe der Umsatzanteil mit der Branche noch bei 45 Prozent gelegen. "Wir sind damit besser aufgestellt als jemals zuvor", sagte er bei Vorstellung der Zahlen. In früheren Jahren hätte Lanxess bei ähnlichen Konjunkturaussichten Schleifspuren im Ergebnis bekommen, sagte er. 2019 solle dies wie schon im Vorjahr vermieden werden.

Im vierten Quartal hat sich Lanxess im Vergleich zu Wettbewerbern gut geschlagen. Mengen und Preise konnten auch zum Jahresschluss gesteigert werden. Das Rheinniedrigwasser führte zwar zu erhöhten Frachtkosten, Lieferausfälle konnte der Konzern aber mit logistischen Anstrengungen und verstärkter Lagerhaltung vermeiden. Das operative Ergebnis blieb stabil.

March 14, 2019

