Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,10 Euro belassen. Während das Umsatzplus des Baumaschinenherstellers im vierten Quartal trotz Sorgen um die weltweite Wirtschaftslage weiter stark gewesen sei, hätten sich die Margen wie erwartet weiter auf einem recht moderaten Niveau gehalten, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margenziele für 2019 indes bestätigten seine positive Sicht./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-03-14/13:39

ISIN: DE000WACK012