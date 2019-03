DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.814,80 -0,17% +12,80% Euro-Stoxx-50 3.341,59 +0,55% +11,33% Stoxx-50 3.088,23 +0,65% +11,89% DAX 11.607,47 +0,30% +9,93% FTSE 7.211,89 +0,74% +6,41% CAC 5.342,35 +0,68% +12,93% Nikkei-225 21.287,02 -0,02% +6,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,37 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,27 58,26 +0,0% 0,01 +26,5% Brent/ICE 67,59 67,55 +0,1% 0,04 +23,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,24 1.309,91 -1,0% -12,67 +1,1% Silber (Spot) 15,23 15,46 -1,5% -0,23 -1,7% Platin (Spot) 826,00 844,73 -2,2% -18,73 +3,7% Kupfer-Future 2,89 2,93 -1,5% -0,05 +9,6%

Nach dem Anstieg der vergangenen Tage treten die Ölpreise am Donnerstag auf der Stelle. Die Stimmung am Ölmarkt wird gedämpft von den enttäuschenden Daten zur chinesischen Industrieproduktion, die Zweifel an der chinesischen Ölnachfrage weckt. Übergeordnet stützt aber der am Mittwoch gemeldete Rückgang der US-Ölvorräte.

Gold fällt wieder unter 1.300 Dollar. "Der Markt ist 'long' im Gold", so ein Marktteilnehmer. Damit sei das Edelmetall anfällig für Rückschläge. Derzeit drücke die zunehmende Risikobereitschaft auf den Preis. Sollte er sich unter 1.300 Dollar festsetzen, sei ein weiterer Rückschlag Richtung 1.280 Dollar wahrscheinlich.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleine Kursverluste zeichnen sich am Donnerstag zum Handelsbeginn an den US-Börsen ab. Laut Bloomberg soll das geplante Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping bis mindestens April verschoben werden. Das spricht dafür, dass es bei den US-chinesischen Handelsgesprächen offenbar noch einige Hürden zu überwinden gilt. Ansonsten schwankt die Stimmung zwischen Erleichterung darüber, dass sich das britische Unterhaus gegen einen ungeregelten Brexit entschieden hat, und der Sorge um das weltweite Wirtschaftswachstum, nachdem Daten zur chinesischen Industrieproduktion überraschend schwach ausgefallen sind. Daneben gilt das Interesse der US-Anleger heimischen Konjunkturdaten. Vor Handelsbeginn werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Import- und Exportpreise für Februar veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgen die Januar-Daten zu den Neubauverkäufen.

Unter den Einzelwerten verlieren General Electric (GE) vorbörslich 1,4 Prozent, nachdem der aktualisierte Geschäftsausblick des Unternehmens die Erwartungen verfehlt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores

21:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 223.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 15:00 Neubauverkäufe Januar (ursprünglich 26.2.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +3,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen geben am Donnerstagmittag mit den neuen Nachrichten zum Handelsstreit einen Großteil der Tagesgewinne wieder ab. Daneben bleibt der Brexit Hauptthema. Die Abstimmung vom Vorabend gegen einen ungeregelten Brexit wird zwar tendenziell positiv gewertet, das Abstimmungsergebnis ist aber nicht rechtsverbindlich und außerdem ist damit weiter nicht klar, wie und wann der Brexit vonstatten gehen soll. Am Abend soll nun über einen Antrag zur Verschiebung des Austrittstermins abgestimmt werden. Ob die EU einer Verlängerung zustimmen wird und unter welchen Umständen, bleibt abzuwarten. Unternehmenszahlen bewegen derweil Einzelwerte. Lufthansa geben um 4,8 Prozent nach, nachdem die Fluglinie die Erwartung an die Treibstoffkosten deutlich erhöht hat. Zudem zeuge der Margenausblick von Unsicherheit, so Händler. Nach anfänglicher Schwäche drehen RWE ins Plus und gewinnen 0,5 Prozent. Ein Händler verweist auf optimistische Aussagen zu den Energiepreisen. Bei Lanxess (-1,3 Prozent) lag der Ausblick unter den Erwartungen. Sixt Leasing knicken um 10,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Prognosen gesenkt hat. Gefeiert werden dagegen die Zahlen von Wacker Neuson. Der Kurs des Baumaschinenherstellers steigt um 10,2 Prozent. Positiv überrascht haben auch die Zahlen des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo. Entsprechend springt der Kurs um 11,2 Prozent an. K+S verteuern sich um 7,9 Prozent. Zum einen sei das vierte Quartal sehr gut verlaufen und zum anderen gehe der Ausblick in die richtige Richtung, sagen Börsianer. Gea legen um 8,5 Prozent zu. Nach unzähligen Gewinnwarnungen hat Gea nun überraschend die Prognose erhöht. Beim französischen Einzelhändler Casino Guichard (-2,9 Prozent) ist der Nettogewinn deutlich zurückgegangen, der Ausblick wurde jedoch bestätigt. Der Kurs des Wettbewerbers Carrefour steigt dagegen um gut 0,5 Prozent. Nach Zahlen geht es für Lagardere um 4,6 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:44 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1299 -0,34% 1,1323 1,1305 -1,4% EUR/JPY 126,09 -0,03% 126,35 125,73 +0,3% EUR/CHF 1,1350 -0,20% 1,1370 1,1361 +0,8% EUR/GBP 0,8541 +0,26% 0,8529 0,8554 -5,1% USD/JPY 111,58 +0,30% 111,60 111,21 +1,8% GBP/USD 1,3228 -0,61% 1,3278 1,3218 +3,7% Bitcoin BTC/USD 3.849,75 -0,05% 3.842,00 3.850,88 +3,5%

Das britische Pfund hatte am Mittwochabend zunächst auf über 1,3360 Dollar aufgewertet, nachdem sich die Mehrzahl der Abgeordneten des Unterhauses gegen einen ungeregelten Brexit ausgesprochen hatte. Bis zum Donnerstagmittag gibt das Pfund jedoch seine Gewinne vollständig ab und notiert auf dem Niveau, auf dem es sich vor der Abstimmung bewegt hatte. Commerzbank-Analystin Esther Reichelt verweist darauf, dass Stolpersteine geblieben seien, nachdem sowohl die britische Regierung als auch die EU erklärt hätten, dass es nicht reiche, gegen einen "No-Deal" zu stimmen. Zudem sei dies nicht rechtlich bindend. Das Risiko eines "No-Deal" und damit einhergehend die Gefahr einer erhebliches Abwertung bleibe, resümiert Reichelt. Je nachdem, welche Ergänzungen am Donnerstagabend verabschiedet würden, könne morgen alles schon wieder ganz anders aussehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschende Daten zur heimischen Industrieproduktion haben am Donnerstag die Börsen in China belastet. Außerhalb Chinas bewegten sich die Aktienindizes der Region dagegen eher wenig. Mancherorts wurden günstige US-Konjunkturdaten des Vortages und die Aussicht auf weiter niedrige Zinsen auch für zaghafte Käufe genutzt. Bremsend wirkten derweil Warnungen von US-Präsident Donald Trump, die USA könnten aus den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mit China aussteigen. Aktien der Ölbranche profitierten von den am Vortag deutlich gestiegenen Ölpreise. CNOOC kletterten in Hongkong um 3,6 Prozent. In Sydney gewann der Energiesektor 1,4 Prozent. In Tokio stützte die schwergewichtete Softbank-Aktie mit einem Plus von 1,3 Prozent die Stimmung. Ein Konsortium unter Beteiligung der Technologieholding Softbank verhandelt derzeit über ein Investment von 1 Milliarde US-Dollar in die Uber-Sparte, die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigt. Neben dem Vision Fonds von Softbank sei mindestens ein Autohersteller unter den potenziellen Investoren, berichteten mehrere Informanten. In Südkorea gaben Automobilwerte gegen die Tendenz nach. Hier hätten Nachfrage- und US-Zollsorgen die Kurse gedrückt, hieß es. Hyundai Motor und die Zuliefereraktie von Hyundai Mobis büßten 2,9 bzw. 3,4 Prozent ein.

CREDIT

Überwiegend freundlich zeigen sich Europas Kreditmärkte am Donnerstag. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen engen sich ein. Die jüngste Abstimmung, wonach die britischen Parlamentarier keinen harten Brexit wollen, wird positiv gewertet. Allerdings ist damit die Phase der Unsicherheit nicht beendet und sie könnte sich verlängern, sollte es am Ende eine Verschiebung des Brexits geben. Daneben stützen Inflationsdaten wie die Abwärtsrevision der deutschen Inflation im Februar, weil damit weiter keine Zinserhöhungen drohen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental gibt sich neue Führungsstruktur

Der Autozulieferer Continental baut den Vorstand um und verlängert dabei das Mandat von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Zudem soll ein neues Gremium die Führung des Automobilgeschäfts verbessern.

Lufthansa will Reserveflugzeuge um gut zwei Drittel aufstocken

Die Deutsche Lufthansa will die Zahl ihrer Reserveflugzeuge dieses Jahr um 15 erhöhen. Um für mögliche Flugausfälle und Verspätungen künftig besser gerüstet zu sein, stehen dann 37 Reservemaschinen zur Verfügung.

Infineon holt Sven Schneider von Linde als Finanzchef

Der Linde-Manager Sven Schneider wird neuer Finanzchef bei Infineon. Er wird zum 1. Mai Nachfolger von Dominik Asam, der den Chiphersteller zum Ende des Monats verlässt, um Finanzchef bei Airbus zu werden. Der Aufsichtsrat bestellte Schneider für zunächst drei Jahre, wie der Konzern aus Neubiberg mitteilte.

RWE will Erhalt des Hambacher Forsts prüfen

Der Energieversorger RWE kann sich vorstellen, den Hambacher Forst am gleichnamigen Braunkohletagebau zu erhalten. Während der Konzern bis vor kurzem das Abholzen als alternativlos dargestellt hatte, ändert das Unternehmen nun seine Einschätzung. "Wir werden prüfen, was technisch mit Blick auf Standsicherheit, Rekultivierung und Wasserwirtschaft möglich ist", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz laut Manuskript bei der Bilanzvorlage für 2018.

Audi gibt vorsichtigen Ausblick auf 2019

Audi rechnet wegen weiterer Belastungen aus dem neuen Abgastest WLTP und hohen Vorleistungen für Elektromobilität erneut mit einem schwierigen Gesamtjahr. Die Auslieferungen sollen nach dem Rückgang vergangenes Jahr moderat zulegen, kündigte die Volkswagen-Tochter anlässlich der Bilanzpressekonferenz mit.

Brenntag gründet Joint Venture in Asien

Brenntag verstärkt seine Präsenz in Asien und gründet dazu mit mit Tee Hai Chem Pte Ltd ein Joint Venture, an dem der Essener Chemikalienhändler mit 51 Prozent die Mehrheit halten wird.

Lanxess erprobt Lithium-Extraktion in USA im zweiten Halbjahr

Lanxess erwartet sich im zweiten Halbjahr Klarheit über ein vielversprechendes Zukunftsprojekt im US-Bundesstaat Arkansas mit möglicherweise großem Umsatzpotenzial. Dann werde am Standort El Dorado die Pilotanlage für die Gewinnung von batteriefähigem Lithium aus Sole in Betrieb gehen, sagte Lanxess-Vostandschef Matthias Zachert auf der Bilanzpressekonferenz.

Neuer Gea-Chef kündigt Konzernumbau an

Der neue Gea-Chef Stefan Klebert will nach einem miserablen Jahr unter seinem Vorgänger den Anlagenbauer wieder in bessere Zeiten führen. Der Ausblick auf 2019 bleibt zwar - von kosmetischen Änderungen abgesehen - fast unverändert. Erste Sofortmaßnahmen und eine neue Organisationsstruktur sollen aber die Wende bringen, wie die Gea Group mitteilte. Symbolisch dafür steht eine Dividende für 2018, die trotz des Gewinneinbruchs um die Hälfte mit 85 Cent je Aktie unverändert bleiben soll.

Deutz mit Rekordwachstum - Dividende stabil

Der Motorenhersteller Deutz hat 2018 Auftragseingang und Umsatz zweistellig gesteigert und das Ergebnis vor Sondereffekten deutlich erhöht. Die im Juli konkretisierte Umsatzprognose wurde überschritten. Die Aktionäre sollen eine gegenüber dem Vorjahr stabile Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Für 2019 ist das Kölner Unternehmen zuversichtlich.

Sixt Leasing zahlt stabile Dividende von 0,48 Euro

Die Sixt Leasing SE hat 2018 nach endgültigen Zahlen Umsatz und Ergebnis gesteigert. An die Aktionäre soll trotz des pessimistischen Ausblicks eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,48 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Wacker Neuson steigert Gewinn deutlich dank Rekordumsatz

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat 2018 dank der hohen Nachfrage in Europa und Nordamerika und einer optimierten Kostenstruktur einen Rekordumsatz verzeichnet und das Ergebnis überproportional gesteigert. An dem Verkauf einer Immobiliengesellschaft sollen die Aktionäre mit einer Sonderdividende beteiligt werden.

Ferratum verdient trotz Rekordwachstum weniger

Der finnische Finanzdienstleister Ferratum hat 2018 Rekordwerte bei Umsatz und operativem Ergebnis verzeichnet, unter dem Strich aber weniger verdient. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern ein operatives Ergebnis (EBIT) von mehr als 45 Millionen Euro.

Helma steigert Ergebnis und bestätigt Ausblick

Der Baudienstleister Helma hat 2018 nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Ergebnis gesteigert und seinen Ausblick bestätigt.

Opel startet in Russland mit drei Modellen

Die Peugeot-Tochter Opel will bei der angekündigten Rückkehr auf den russischen Markt mit drei Modellen starten. Neben dem Grandland X und dem Zafira Life soll der Vivaro ab dem vierten Quartal in Russland verfügbar sein, teilte Opel mit. Der Zafira und der Vivaro Transporter sollen dabei im Peugeot-Werk in Kaluga gefertigt werden, der Grandland X kommt aus Eisenach. Weitere Modelle sollen in Russland "zeitnah" folgen.

Assicurazioni Generali erhöht Dividende

Die Aktionäre der Assicurazioni Generali SpA können sich über eine höhere Dividende freuen. Wie der italienische Versicherungskonzern mitteilte, will er 0,90 Euro je Aktie ausschütten, knapp 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Nettogewinn steigerte das Unternehmen im vergangenen Jahr, alle Sparten schnitten besser ab als 2017.

Einzelhändler Casino hält Dividende trotz Gewinnrückgang stabil

Die Aktionäre des französischen Einzelhandelskonzerns Casino Guichard-Perrachon sollen nicht unter dem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr leiden. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Dividende stabil bei 3,12 Euro je Aktie liegen.

CEO der Novartis-Sparte Sandoz tritt zurück

Die Novartis AG muss für ihre Generika-Tochter Sandoz einen neuen Chef suchen. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat Sandoz-CEO Richard Francis seinen Rücktritt zum Ende des Monats erklärt. Zunächst wird Francesco Balestrieri, derzeit Europachef von Sandoz, interimistisch das Ruder übernehmen.

Onesavings Bank fusioniert mit Charter Court Financial

Die beiden britischen Spezial-Hypothekenfinanzierer Charter Court Financial Services und Onesavings Bank wollen ihr Geschäft zusammenlegen. Nachdem beide Unternehmen bereits vor wenigen Tagen über ihre Fusionsgespräche berichtet hatten, vereinbarten sie nun den Zusammenschluss.

Roche-Mittel Hemlibra erhält Zulassung in EU

Das Medikament Hemlibra des Pharmakonzerns Roche darf künftig bei bestimmten Patientengruppe mit einer schweren Bluterkrankheit des Typs A in Europa verabreicht werden. Die Europäische Kommission habe die Zulassung zur Prophylaxe mit dem Medikament erteilt, teilte Roche mit. Das Mittel ist in den USA bereits seit Oktober 2018 zugelassen.

Etihad Airways verkleinert Jahresverlust

Etihad Airways hat 2018 seinen Verlust im Kerngeschäft trotz schwieriger Marktbedingungen und steigender Treibstoffpreise reduziert.

Ethiopian Airlines bringt Flugschreiber von Unglücksmaschine nach Frankreich

Die Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max 8 sind zur Auswertung nach Frankreich gebracht worden. Der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder seien zu Ermittlungen nach Paris geflogen worden, teilte Ethiopian Airlines am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die beiden Flugschreiber waren am Montag am Absturzort geborgen worden.

Gewinnausblick von GE für 2019 unter Erwartungen

Der angeschlagene Industriekonzern General Electric (GE) stimmt seine Aktionäre auf ein weiteres schwieriges Jahr ein. Das US-Unternehmen warnte vor niedrigen Gewinnen und Cashflows aus seinen Industriesparten. Die Aktie wird im vorbörslichen US-Handel deutlich schwächer gesehen.

Unilever bestellt neuen COO und baut Leitungsebene um

Der Konsumgüterkonzern Uniliver plc hat einen neuen Chief Operating Officer (COO) bestellt und weitere personelle Veränderungen vorgenommen. Wie der Konzern mitteilte, wird Nitin Paranjpe - zuvor Präsident des Bereichs Nahrungsmittel und Erfrischungsgüter - den COO-Posten übernehmen. Seinen vorhergehenden Aufgabenbereich übernimmt die Präsidentin für die Region Europa, Hanneke Faber.

