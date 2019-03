Mainz (ots) -



In dem Drama "Die Tochter" von Mascha Schilinski setzt eine Siebenjährige alles daran, die Versöhnung ihrer Eltern zu verhindern. Das ZDF zeigt den Film am Montag, 18. März 2019, 0.15 Uhr, auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels. Es ist der letzte in der Reihe "Familienbande". In der Rolle der Tochter ist die junge Helena Zengel zu sehen. Sie spielt auch die Hauptrolle in dem Film "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt, der im Februar mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.



Jimmy (Karsten Antonio Mielke) und Hannah (Artemis Chalkidou) leben schon seit Jahren getrennt. Ihre siebenjährige Tochter Luca (Helena Zengel) kann sich nicht mehr daran erinnern, dass ihre Eltern einmal ein Paar waren. Nun soll in letzter Konsequenz das gemeinsame Ferienhaus auf einer griechischen Insel verkauft werden. Vorher müssen es Jimmy und Hannah jedoch noch renovieren. Kaum auf der Insel angekommen, treten alte Spannungen und Konflikte zwischen den beiden an die Oberfläche. Hannah ist eifersüchtig auf das sehr innige Verhältnis von Vater und Tochter. Und Jimmy kommt mit dem bevorstehenden Hausverkauf schlecht zurecht, der für ihn das unumstößliche Ende der gemeinsamen Zukunft als Familie bedeutet. Dem Berliner Alltag entrissen geschieht das, womit keiner mehr gerechnet hätte: Hannah und Jimmy verlieben sich wieder ineinander. Vorsichtig wagen sie einen Neunanfang als Paar. Doch ausgerechnet ihre Tochter Luca setzt alles daran, dies zu verhindern.



Pressemappe: https://ly.zdf.de/9UN/



Sendungsseite: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel



