INGRAM MICRO CLOUD SUMMIT - Ingram Micro Inc. kündigte heute die nächste Iteration des Ingram Micro Cloud Marketplace an und fügte neue Funktionen, Funktionalitäten und Ressourcen hinzu, die Technologiepartnern und unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) helfen sollen, mit mehr Funktionen mehr zu erreichen. Inspiriert von Partner-Feedback rationalisieren und standardisieren die neuen Verbesserungen die Prozesse, steigern die Effizienz und Effektivität in Vertrieb und Marketing und erleichtern Technologiepartnern und ISVs letztendlich das profitable Wachstum ihres Geschäfts über den Ingram Micro Cloud Marketplace.

Zu den wichtigsten Verbesserungen und Funktionen, die heute im Rahmen des Ingram Micro Cloud Marketplace verfügbar sind, gehören:

Ingram Micro Connect - ist ein einfach zu bedienendes, von CloudBlue angetriebenes digitales Modul, das eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit bietet, Cloud-Services für bis zu 200.000 Technologiepartner über den Ingram Micro Cloud Marketplace zu veröffentlichen, zu verwalten und zu bewerben. Ingram Micro Connect vereinfacht und automatisiert die Verteilung durch robuste Publishing-Tools, digitales Vertragswesen, Multi-Marketplace-Targeting sowie Tools zur Erstellung von Vertriebs- und Marketinginhalten.

Neues Kundenerlebnis - Eine neue, moderne Benutzeroberfläche für den Ingram Micro Cloud Marketplace mit einer aktualisierten, benutzerfreundlichen Oberfläche, die es Technologiepartnern erleichtert, Cloud-Services zu finden, zu navigieren und zu kaufen, während gleichzeitig das Endkundenmanagement optimiert wird.

Sales Marketing Hub - Eine branchenweit erste digitale Suite für Technologiepartner, die dazu dient, ihre Vertriebsmitarbeiter über Cloud Services zu schulen und zu unterstützen und gleichzeitig vorgefertigte Kampagnenvorlagen und wertvolle Marketing-Tools für ihre Marketingspezialisten bereitzustellen. Die ergänzende Ressource bietet eine einzigartige Bestimmung, um Cloud Services zu entdecken und kennenzulernen, Marketingkampagnen zu erstellen und auszuführen, Vertriebsaktivierungen anzupassen und auf Branchenkenntnisse zuzugreifen, damit sie für ihre Kunden die Experten für Cloud Services sein können.

Marketplace API - Eine neue API, die es Technologiepartnern ermöglicht, ihre eigenen Online-Shop-, CRM- und Abrechnungssysteme schnell in den Ingram Micro Cloud Marketplace zu integrieren. Dadurch können Technologiepartner, die den Cloud Marketplace nutzen, Bestellungen und Abrechnungen besser verwalten und automatisieren, Kundenkonten, Benutzer und Abonnements erstellen und verwalten sowie Abrechnungsdaten abrufen, die zur Abrechnung mit Endkunden verwendet werden können.

"Ingram Micro hat die Erfahrung unserer Technologiepartner und ISVs mit dem Ingram Micro Cloud Marketplace erweitert, so dass sie mit mehr Funktionen einfach mehr erreichen und von den wachsenden Möglichkeiten profitieren können, die die Cloud weiterhin bietet", sagt Tarik Faouzi, Vice President of Cloud Product Management, Ingram Micro. "Diese Verbesserungen, die auf CloudBlue basieren, stehen im Einklang mit der Gesamtvision von Ingram Micro, unseren Partnern eine digitale Plattform mit hoher Skalierbarkeit, Zugang zu einem unendlichen Ökosystem und bewährten Go-to-Market-Services anzubieten."

Der Cloud Marketplace von Ingram Micro war 2009 der erste, der auf den Markt kam und wird heute von mehr als 55.000 Technologiepartnern weltweit genutzt, um fast vier Millionen vollautomatische Sitze zu verwalten. Den Ingram Micro Cloud Marketplace finden Sie hier.

Unterstützung von Partnerangeboten und Branchenstatistiken

"Mit Ingram Micro Connect sind wir in der Lage, unsere Cloud-Produkte schnell in den Cloud Marketplace einzubinden und sie vor den Tausenden von Ingram Micro-Resellern mit einheitlichen, einsatzbereiten Vertriebs- und Marketingressourcen zu positionieren."

- Dmitry Leonov, Mitbegründer von SaneBox

Vertriebspartner verbringen bis zu 40 Prozent ihrer Zeit damit, Inhalte zu durchsuchen.

- Quelle: Quotient, "Five Step Guide to Enable Channel Sale", Mai 2016

Wenn aktiviert, erreichen Reseller 28 Prozent kürzere Verkaufszyklen und eine 12 Prozent höhere Lead Conversion Rate

- Quelle: Aberdeen Group, "Territory, Training, Technology: Best-in-Class Channel Sales Management", März 2016

Eine aktuelle Studie von The 2112 Group stellt fest, dass 73 der MSPs keine Marketingpläne oder -programme haben; 52 der Partner sagen, dass sie die Vertriebs- und Marketingaktivitäten bestehender Produkte und Dienstleistungen ausweiten, um ihr Geschäft im Jahr 2019 auszubauen.

- Quelle: The 2112 Group, "2017 State of the U.S. Cloud Channel Report"

"Der Sales Marketing Hub hilft uns, die Zeit, die wir benötigen, um mehr über Anbieterprodukte zu erfahren und die damit verbundenen Vertriebs- und Marketing-Assets zu erstellen, erheblich zu verkürzen. Außerdem haben wir jetzt Zugriff auf eine Bibliothek mit Forschungsergebnissen zu Cloud-Geschäftsstrategien und Branchennews, die uns helfen werden, effektivere Strategien für unser Cloud-Geschäft zu entwickeln. GetBEE freut sich darauf, mit Ingram Micro auf dem Sales Marketing Hub zu wachsen."

- Thea Myhrvold, Gründerin und CEO, GetBEE

"Zusammen werden diese Neuzugänge im Cloud Marketplace es unseren Technologieanbieterpartnern ermöglichen, mehr Prozesse zu automatisieren und dadurch nicht nur effizienter zu arbeiten, um die Gewinne zu steigern, sondern auch ihre Marktpräsenz zu erweitern, und es unseren Reseller-Partnern ermöglichen, einen immer größeren Pool an Dingen als Dienstleistung zu monetarisieren."

- David Wippich, CTO und Senior Vice President, Global Cloud, Ingram Micro

Über Ingram Micro Cloud

Bei Ingram Micro Cloud wird die Cloud nicht einfach als eine einzelne Technologie betrachtet, sondern als eine fundamentale Plattform zur Ausführung und Förderung einer ganz neuen Art der Geschäftsabwicklung. Durch Nutzung unserer Plattformen und unseres Ökosystems, können Cloud Services Anbieter, Telekomfirmen, Wiederverkäufer und Unternehmen sich schnell transformieren und innerhalb von Minuten ohne große Investition eingerichtet und startklar sein. Unser Portfolio umfasst Sicherheitsprüfungen, Kommunikation und Zusammenarbeit, Geschäftsanwendungen, Cloud-Management-Services und Infrastrukturlösungen mit denen Kunden den gesamten Lebenszyklus von Cloud- und Digitalservices, Infrastruktur und IoT-Abonnements finanzieren und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.IngramMicroCloud.com.

Über Ingram Micro Inc.

Ingram Micro hilft Unternehmen bei "Realize the Promise of Technology". Es bietet ein volles Spektrum an globaler Technologie und Lieferketten-Services für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Expertise in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen seine Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen und Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

