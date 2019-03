Tesvolt wurde mit dem internationalen Award für ländliche Elektrifizierung ausgezeichnet. Der deutsche Hersteller von Stromspeichersystemen für Landwirtschaft und Gewerbe erhielt den Preis in der Kategorie "Privatwirtschaft in Australien, Europa und Nordamerika" für die nachhaltige Energieversorgung einer Avocadofarm in Australien. Der Award wurde durch die Alliance for Rural Electrification (ARE) ...

