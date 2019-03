Das Tesla Model 3 stürmt wenige Wochen nach dem Start in Europa die Verkaufscharts. In Norwegen hat das Model 3 die Führung übernommen, in den Niederlanden wird der Stromer im Februar zum meistverkauften Modell und hierzulande befindet sich das Model 3 ebenfalls auf dem Weg an die Spitze. Und all dies, obwohl Tesla bisher nur die höherpreisige Version verkauft. Denn die kleinste Variante für 35.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...