Bonn (ots) - Nachdem das britische Parlament am Mittwoch gegen einen No-Deal-Brexit gestimmt hat, kommt es heute im Unterhaus zur Abstimmung über die mögliche Verschiebung des Austritts. phoenix zeigt die Debatte und die anschließende Abstimmung live - anders als zunächst angekündigt - bereits ab 15.30 Uhr, die Abstimmung wird gegen 18.00 Uhr erwartet.



Anschließend setzt phoenix die Übertragung aus dem deutschen Bundestag fort und liefert unter anderem die Tagesordnungspunkte nach, die in Berlin zeitgleich zur Übertragung der Brexit-Abstimmung stattgefunden haben.



