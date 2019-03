Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auf dem Leipziger Augustusplatz gab es am heutigen Donnerstag, 14. März 2019, das Startsignal für einen von vier "WISO"-Trucks und damit für eine besondere Recherchetour in schwierigen Zeiten. Vier Lastkraftwagen von vier verschiedenen Speditionen sind mit einer neuen "WISO"-Plane in Europa unterwegs und bilden den Ausgangspunkt für die Erkundung der wirtschaftlichen und sozialen Situation auf dem Kontinent.



Zehn Wochen vor der Europawahl und wenige Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU begeben sich ZDF-Reporterteams als Mitfahrer auf die Spur der europäischen Warenströme. Bis zur Europawahl am Sonntag, 26. Mai 2019, sind die "WISO"-Trucks unterwegs. Am Montag, 18. März 2019, nimmt die Aktion im ZDF in "Volle Kanne - Service täglich" um 9.05 Uhr und in "WISO" um 19.25 Uhr erstmals Fahrt auf.



Die "WISO"-Trucks bringen Reporterinnen und Reporter mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, die von Europa profitieren oder Europa kritisch sehen. Die Wege bestimmt der freie Warenverkehr, die Geschichten dazu erzählen "WISO", das "ZDF-Morgenmagazin", das "ZDF-Mittagsmagazin", "Volle Kanne - Service täglich", "heute - in Europa" sowie die Nachrichtensendungen der "heute"-Familie.



Was verbindet und was trennt uns in Europa? Wie funktioniert der europäische Binnenmarkt? Was denken die Menschen über Europa? Wer profitiert vom grenzenlosen Warenaustausch, wer sind die Verlierer? Die "WISO"-Trucks suchen Antworten. "WISO" berichtet in einer eigenen Rubrik achtmal montags um 19.25 Uhr im ZDF über den europäischen Warenverkehr, die Produkte, die Logistik, die Länder und die Menschen. "WISO" ist dabei, wenn neue Waren geladen werden, und fährt mit ans Ziel. Das Wirtschafts-Roadmovie ist am Montag, 20. Mai 2019, 19.25 Uhr, im ZDF als "WISO"-Dokumentation unter dem Titel "Mit 500 PS durch Europa - Unterwegs mit dem WISO-Truck" zu sehen.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/europawahl sowie https://presseportal.zdf.de/presse/wiso



Pressemappe: https://ly.zdf.de/VTD/



Sendungsseite: https://wiso.zdf.de



https://twitter.com/ZDFwiso



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121