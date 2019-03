Bei dem in einem Forschungsprojekt entwickelte 30-kVA-Wechselrichter konnte das Gewicht von 2,3 kg/kW auf 0,93 kg/kW reduziert werden. In dem vom BMWi und BMBF geförderten Verbundforschungsprojekt haben die Kaco new energy GmbH, das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, die Infineon Technologies AG und die Sumida Components & Modules GmbH den Demonstator eines Photovoltaik-Wechselrichters ...

