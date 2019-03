Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das war es dann also mit höheren Zinsen in der Eurozone - auf unbestimmte Zeit, so Sintje Boie, Analystin der Hamburg Commercial Bank.Denn die EZB habe auf ihrer Zinssitzung am vergangenen Donnerstag (07.03.) nicht nur neue gezielte Langfristtender (TLTRO III) beschlossen, sondern auch ihre so genannte forward guidance für den Zinsausblick geändert. Danach sei die Möglichkeit einer ersten Zinsanhebung vom Ende des Sommers auf das Jahresende verlegt worden. Damit präsentiere sich die Notenbank angesichts eines sich eintrübenden Konjunkturausblicks für die Eurozone auf einmal überraschend vorsichtig. Lange habe sie die zunehmenden Konjunkturrisiken nicht einmal wahrhaben wollen. Doch jetzt habe sie die kaum angefangene geldpolitische Normalisierung schon wieder beendet bzw. setze weiterhin auf eine expansive Geldpolitik. ...

