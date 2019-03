Wien (www.fondscheck.de) - Nikko Asset Management (Nikko AM) hat seine erste Niederlassung in Deutschland eröffnet, so die Experten von "FONDS professionell".Der japanische Vermögensverwalter ziehe in die "Skyper Villa" im Bankenviertel von Frankfurt. Leiter der Niederlassung sei Michael Steiner, der bereits seit 2018 als "Business Development Director" bei Nikko AM arbeite. Laut Pressemitteilung habe er ähnliche Positionen bei großen deutschen Banken und internationalen Vermögensverwaltern, darunter Citigroup Asset Management, LGT Group, Investec Asset Management und zuletzt bis Mitte 2018 Generali Investments inne gehabt. ...

