ROUNDUP 2: Teures Kerosin und Preiskampf bremsen die Lufthansa - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Lufthansa stößt nach dem zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte allmählich an die Grenzen des Wachstums. Steigende Kerosinpreise und der Preiskampf unter den Fluglinien in Europa dämpfen die Erwartungen des Vorstands an das laufende Jahr. Auch deshalb baut Lufthansa-Chef Carsten Spohr das Flugangebot von Europas größter Airline und ihrer Töchter nicht so stark aus wie zuletzt geplant. Und bei seiner Gewinnprognose für 2019 hielt sich der Manager am Donnerstag in Frankfurt eine große Spanne offen.

ROUNDUP 2: VW-Tochter Audi will Personal abbauen und mit Elektroautos punkten

INGOLSTADT - Mit einem harten Sparprogramm, Stellenabbau und Elektroautos will Audi -Chef Bram Schot sein Unternehmen nach einem sehr schwachen Jahr wieder auf Kurs bringen. Aber "2019 wird ein Übergangsjahr", sagte Schot am Donnerstag in Ingolstadt. Verkäufe und Umsatz sollen nur leicht steigen.

ROUNDUP: RWE erwartet Milliardenentschädigungen für Braunkohle-Aus

ESSEN - Der Energiekonzern RWE geht mit der Forderung nach Entschädigungen in Milliardenhöhe in die Gespräche mit der Bundesregierung über die vorzeitige Abschaltung von Braunkohlekraftwerken. Eine Kompensation von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro pro Gigawatt abgeschalteter Leistung sei fair, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Donnerstag in Essen. Im Vergleich zur Ökostromförderung seien Entschädigungen für abgeschaltete Kraftwerke aber überschaubar.

ROUNDUP 2: K+S setzt 2019 auf besser laufende Kali-Produktion - Aktie steigt

FRANKFURT - Der Dünger- und Salzproduzent K+S will die zahlreichen Probleme im Zuge der Dürre des vergangenen Jahres endlich hinter sich lassen. Eine gute Nachfrage nach Düngemitteln, die steigende Produktion des neuen kanadischen Werkes Bethune und der erwartete Wegfall der abwasserbedingten Produktionsunterbrechungen im Werk Werra stimmen den MDax-Konzern zuversichtlich. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll daher 2019 auf 700 bis 850 Millionen Euro zulegen, wie K+S am Donnerstag in Kassel mitteilte.

ROUNDUP 2: Gea krempelt Organisation erneut um - Dividende bleibt stabil

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea will seine Organisation wieder umkrempeln. Damit will der Konzern wieder zu alter Stärke zurückkehren. "2019 wird ein Jahr der Veränderung", kündigte der neue Unternehmenschef Stefan Klebert am Donnerstag in Frankfurt an. Vor drei Jahren sei eine neue Organisation geschaffen worden, die sich offensichtlich nicht bewährt hat. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte im Mittagshandel um mehr als 10 Prozent zu.

ROUNDUP 3/FAA: Hinweise auf Ähnlichkeiten bei Boeing-737-Max-Abstürzen

WASHINGTON - Nach dem Startverbot für alle Boeing 737 Max auch in den USA ist ein Großteil der weltweiten Flotte des Flugzeugtyps vorübergehend lahmgelegt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA begründete das Verbot am Mittwoch (Ortszeit) mit neuen Erkenntnissen zum Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien, die auf Ähnlichkeiten zum Crash eines baugleichen Flugzeugs im vergangenen Oktober in Indonesien hinwiesen. Diese Informationen erforderten weitergehende Untersuchungen, ob es sich möglicherweise um dieselbe Absturzursache gehandelt habe, hieß es in einer Dringlichkeits-Anordnung der FAA.

ROUNDUP 2: Übernahmen treiben Lanxess weiter an - Ausblick enttäuscht aber etwas

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat 2018 von einer guten Nachfrage nach Leichtbau-Kunststoffen und Zusatzstoffen etwa für Flammschutzmittel profitiert. Rückenwind lieferten dabei das Anfang des vergangenen Jahres erworbene Geschäft mit Phosphor-Zusatzstoffen des Konkurrenten Solvay sowie weitere Einsparungen in Folge des 2017 übernommenen Herstellers von Flammschutz- und Schmierstoffzusätzen Chemtura. Schwächere Geschäfte mit der Bau- und Lederindustrie konnten die Kölner dadurch mehr als wettmachen.

ROUNDUP: Morphosys reduziert Verluste - Vorsichtige Prognose für 2019

PLANEGG - Das Biotechnologieunternehmen Morphosys ist 2018 weiter vorangekommen. Steigende Tantiemen und hohe Meilensteinzahlungen durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis bescherten dem bayerischen Antikörper-Spezialisten einen Umsatzanstieg. Zudem konnte die Gesellschaft ihre Verluste eindämmen. Ins neue Jahr geht das MDax -Unternehmen indes mit gewohnter Vorsicht.

Continental baut Vorstand für neue Struktur um

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental baut für die neue Konzernstruktur seinen Vorstand um. Der bisherige Reifenchef Nikolai Setzer wechselt als Sprecher in die Chefetage der Autozuliefersparte, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Hannover mitteilte. Ab 1. April soll Christian Kötz neu in den Vorstand einziehen und das Reifengeschäft und den Konzerneinkauf von Setzer übernehmen. Er war bisher für die Nutzfahrzeugreifen zuständig.

Infineon beruft Linde-Manager zum Finanzvorstand

MÜNCHEN - Der Chipkonzern Infineon hat einen Nachfolger für den zu Airbus wechselnden Finanzvorstand Dominik Asam gefunden. Sven Schneider werde zum 1. Mai zum Finanzchef berufen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Sein Vertrag habe zunächst eine Laufzeit von drei Jahren. Schneider kommt von der Linde AG, die inzwischen zum mit Praxair fusionierten Konzern Linde plc gehört. Der Halbleiterhersteller Infineon hatte im November mitgeteilt, dass Asam zum Flugzeugbauer Airbus wechselt.

Großküchenausrüster Rational zahlt nach Gewinnplus höhere Dividende

LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational will nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende für 2018 soll um 0,70 Euro auf 9,50 Euro je Aktie steigen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Landsberg mit. Das sei die zehnte Dividendenerhöhung in Folge. Rational hatte bereits Eckdaten wie Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) Anfang Februar veröffentlicht.

ROUNDUP: RTL plant 2019 zusätzliche Investitionen - Aktie legt leicht zu

LUXEMBURG/BERLIN - Der Medienkonzern RTL Group will 2019 mehr Geld in Video-Streaming-Angebote stecken. Dafür seien Investitionen in Höhe von 350 Millionen Euro geplant, wie die Bertelsmann-Tochter am Mittwochabend in Luxemburg mitteilte. 2018 musste die Mediengruppe Abstriche im klassischen TV-Werbegeschäft hinnehmen. Der Umsatz stieg dennoch dank der Produktionstochter Fremantle und des Digitalgeschäfts um gut 2 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis wurde durch eine Abschreibung von 105 Millionen Euro auf den Firmenwert des US-Marketingunternehmens Stylehaul belastet.

General Electric setzt ab 2020 auf wieder bessere Geschäfte

BOSTON - Die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric (GE) sieht Licht am Ende des Tunnels. Ab dem kommenden Jahr will der angeschlagene Siemens-Rivale im operativen Geschäft wieder Geld erwirtschaften. Der sogenannte Cashflow soll 2020 positiv sein und sich 2021 deutlich verbessern. 2019 werde im operativen Geschäft noch ein Kapitalabfluss von bis zu zwei Milliarden Dollar erwartet, teilte GE am Donnerstag in Boston mit.

'FAZ': BMW fordert Zulieferer zum Sparen auf

FRANKFURT - Der Autobauer BMW hat seine Zulieferer einem Pressebericht zufolge zu Kostensenkungen aufgefordert. Der Münchener Konzern habe den 30 führenden Zulieferfirmen der Welt ein Schreiben mit Verbesserungsmaßnahmen geschickt, zu denen die Partner sich bereiterklären sollen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf den ihr vorliegenden Brief.

Weitere Meldungen

