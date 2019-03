10 Fragen an ... Karin Steinbichler, langjährige Kommunikationschefin von Wienerberger 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Entscheidungsfreudig, spontan und diplomatisch2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind?Bis jetzt nur die ganz banalen kleinen und mittelgroßen Risiken des Alltags wie Auslandsemester, Neuorientierung im Job, Familie gründen, ...3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?Um anderen eine Freude zu machen! 4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion?Die Anschaffung eines Fonds der Erste Bank in den 90er Jahren.5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?Dann wäre ich in der Kommunikation im Kulturbereich.6) Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag verbringen ...

